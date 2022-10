À San Francisco, un chef ouvre une «patte-tisserie» pour chiens (photos)

Chez « Dogue », pas besoin d’être un molosse pour pousser la porte d’entrée : le chef cuisinier Rahmi Massarweh accueille tous les meilleurs amis de l’homme, pour peu que leur propriétaire ait un portefeuille bien rempli. Formé à la cuisine française dans un restaurant réputé de la baie de San Francisco, cet Américain vient de lancer son enseigne gastronomique pour chiens, où il propose des « patte-tisseries » à s’en lécher les babines.

Les cabots aux palais les plus fins ont par exemple le choix entre le « Petit Gâteau », avec son cœur de poulet émincé recouvert d’une couche de crème pâtissière soigneusement sculptée, et le « Golden Paste Cake », un petit flan qui allie la noix de coco bio et le curcuma avec une fine gélatine de miel.