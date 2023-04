Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Stairway to Heaven» (12)

Ce morceau mythique a été écrit par le guitariste Jimmy Page et le chanteur Robert Plant. La chanson apparaît pour la première fois sur l’album « Led Zeppelin IV » de 1971 et est devenue l’une des plus célèbres et des plus appréciées de tous les temps. Saviez-vous qu’aujourd’hui encore, le titre est diffusé 600 fois par… jour sur l’ensemble des radios US ? Incroyable non ? Depuis 1971, 300 millions d’albums ont été vendus par Led Zeppelin dont 112 millions rien qu’aux USA.

Un chiffre encore : lors de la seule reformation de Led Zeppelin en 2007 à l’O2 de Londres, ce ne sont pas moins de… 22 millions de demandes de tickets qui parviennent aux organisateurs et de partout dans le monde, pour une salle de 20.000 places.