Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Jealous Guy» (13)

« Jealous Guy » est une ballade écrite, composée et interprétée par John Lennon. Elle paraît pour la première fois sur l’album « Imagine » qui sort en 1971. Composée tout d’abord en 1968, sous le titre « Child of Nature », elle est devenue « On the Road to Marrakech » en 1969 lors des sessions du projet Get Back.

John Lennon, tout en gardant la mélodie à l’identique, modifiera ensuite complètement les paroles pour en faire le « Jealous Guy » de 1971, celui que nous connaissons. Ce titre a été écrit lors de la retraite des Beatles en Inde avec le maharishi Mahesh Yogi. Ses paroles s’inspirent au départ d’une conférence donnée par Mahesh Yogi au sujet d’un « fils de Mère Nature » à laquelle le groupe a assisté.