Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Nothing Else Matters» (14)

Cette semaine, Marc Ysaye évoque un titre rock devenu culte : « Nothing Else Matters », de Metallica (1991).

« Nothing Else Matters » est une somptueuse ballade, emblématique du groupe de métal américain Metallica. Sortie en 1991 sur l’album éponyme « Metallica », également connu sous le nom de « The Black Album », la chanson a été écrite par le chanteur et guitariste du groupe, James Hetfield, et par Lars Ulrich, le batteur. Elle est considérée comme l’une de leurs ballades les plus populaires.

Le titre est marqué par des paroles poignantes et très fortes sur le plan émotionnel qui évoquent un amour profond et sincère. Le refrain est imparable avec la répétition de la phrase « Nothing Else Matters » (« Rien d’autre n’a d’importance ») qui résume parfaitement le thème de la chanson. Les couplets sont plus calmes, introspectifs, avec des paroles qui reflètent la vulnérabilité et la sincérité des sentiments exprimés. Hetfield évoque sa solitude, son chagrin et sa colère.