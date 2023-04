Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Still Got the Blues» (15)

Cette semaine, Marc Ysaye évoque un titre rock devenu culte : « Still Got the Blues », de Gary Moore (1990).

Sans le vouloir vraiment, avec « Still Got the Blues », Gary Moore sera à l’origine d’un véritable « blues revival » qui traversera les années 90 avec bonheur. Combiné au son de la déferlante grunge emmenée par Nirvana, ce sera un véritable bonheur après des années 80 un peu longues à plus d’un égard…

Le morceau figure sur ce qui est déjà le huitième album studio du guitariste nord-irlandais. Il est paru le 26 mars 1990 sur le label Virgin Records et a été produit par Gary Moore lui-même. À cette époque, Virgin vient de créer un sous-label de blues et a besoin de références. Virgin demande alors à Gary Moore s’il peut « faire quelque chose ». Moore accepte tout de suite.