Marc Ysaye et ses grands classiques rock: «Only Women Bleed» (17)

Only Women Bleed » est une magnifique ballade écrite par Alice Cooper et Dick Wagner. La chanson est extraite de l’album « Welcome to My Nightmare » qui engendrera une tournée monstrueuse, et très en avance sur son temps, notamment grâce au développement d’effets spéciaux. L’attitude de Cooper et son apparence, ainsi que ses mises en scène incluant entre autres guillotines, décapitations, chaises électriques, faux sang, serpents, poupées et sabres, lui valent d’être reconnu comme le principal père du « shock rock ». Aujourd’hui encore, tout cela est au programme de ses concerts.