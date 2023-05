Marc Ysaye et ses grands classiques rock:«Gimme All Your Lovin’»(19)

Après plus 50 ans de carrière pratiquement ininterrompue, le groupe ZZ Top a vendu 85 millions d’albums à travers le monde, dont la moitié aux États-Unis. Le style est clair, extrêmement bien défini : blues, boogie et rock.

Ils sortent en 1971 leur premier album, appelé sobrement « ZZ Top First Album », au son résolument blues. Gibbons ne s’est jamais caché d’être avant tout un bluesman, même si on retrouve dans la musique du groupe des influences rock évidentes. En 1983 sort l’album « Eliminator », qui rencontre un succès phénoménal. L’album se vend à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis. On y retrouve quelques-uns des titres les plus célèbres du groupe et notamment « Legs » ou encore « Sharp Dressed Man », mais surtout « Gimme All Your Lovin’ ».