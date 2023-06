Les grands classiques du rock: «Smoke on the water» (21)

« Smoke on the water » est LE morceau le plus emblématique du groupe de rock britannique Deep Purple. Il y en a eu d’autres, je vous le concède : « Child in Time », « Lazy » ou « Highway Star », mais « Smoke on the water » remporte tous les suffrages. Ce titre été enregistré et est sorti pour la première fois le 25 mars 1972, sur l’album « Machine Head ». Un chef-d’œuvre, à l’instar de « In Rock » sorti en 1970. Le riff de guitare sensationnel de « Smoke on the water » est instantanément reconnaissable. Il est joué en utilisant des notes simples, ce qui en fait un des riffs les plus mémorisables et faciles à jouer pour de très nombreux guitaristes débutants. Ce riff est d’ailleurs souvent l’un des premiers que les jeunes apprennent lorsqu’ils commencent à jouer de la guitare. À noter qu’en Grande-Bretagne, si vous jouez l’intro du morceau lorsque vous essayez une guitare dans un magasin, vous serez à l’amende !