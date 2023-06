Les grands classiques du rock: «Bohemian Rhapsody» (22)

« Is this the real life ? Is this just fantasy ? » Le morceau « Bohemian Rhapsody » est sorti en 1975 sur l’album « A Night at the Opera ». Ce « monument » a été intégralement écrit par Freddie Mercury, l’emblématique chanteur de Queen. Avec le temps, le titre est devenu l’une des chansons les plus remarquables de l’histoire du rock, une œuvre magistrale, complexe et novatrice qui mélange différents styles et genres musicaux. En fait, c’est un vrai délire. Ses arrangements orchestraux et ses paroles sont hallucinants.