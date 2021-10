Bruno éliminé des «12 coups de midi»: «Je n’avais plus la motivation du début»

Avec 252 participations (dont 251 victorieuses donc), 92 coups de maître, 9 étoiles mystérieuses découvertes et une cagnotte de 1.026.107 euros, Bruno est le plus champion de l’émission « Les 12 coups de midi ». Mais mardi, un étudiant de 20 ans du nom de Loris s’est retrouvé en travers de son chemin et a réussi ce que personne n’avait réussi depuis des mois : éliminer Bruno.

Pour lui, se rendre aux tournages des « 12 coups de midi » était devenu une routine : « Quand on a battu tous les records, on n’a plus la fougue du début. On y va comme si c’était un travail […] Les tournages ont commencé en décembre donc depuis, je voyais les régisseurs, on se racontait nos week-ends, c’était vraiment des collègues de travail ». « Il n’y avait plus la motivation du début », a avoué Bruno. Mais sans motivation, la concentration diminue également. « Peut-être qu’inconsciemment, j’étais déjà parti après avoir battu le million d’euros », a conclu celui qui restera sans doute pour longtemps le plus grand champion du jeu.