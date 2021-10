À la télé ce soir: «Ni juge, ni soumise» et «Spider-man: new generation»

Il y a plus de vingt ans, deux prostituées sont assassinées dans le centre de Bruxelles. La juge Anne Gruwez reprend l'investigation. Elle se demande où se trouvent les sacs de préservatifs retrouvés jadis dans les poubelles des deux victimes et que sont devenus les quatre suspects de l'époque...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Mort à Venise, à 20h40 sur La Trois - Quatre étoiles

de Luchino Visconti (1971)

Le coup de génie de l’auteur du « Guépard » est d’avoir transformé l’écrivain du roman de Thomas Mann en compositeur, pour amener le film dans l’univers musical de Gustav Mahler, l’auteur viennois qui poussa l’art de la symphonie à son paroxysme. Plusieurs extraits de ses œuvres hantent en parfaite osmose les images, avec en point d’orgue le formidable « Adagietto » de sa cinquième symphonie ainsi immortalisé tel un catalyseur auprès des cinéphiles.

Le transporteur 3, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

d’Olivier Megaton (2008)

Avec des cascades totalement improbables mais jubilatoires, des méchants de plus en plus haut placés, un script simple mais efficace et des références directes à l’univers « bondien », le héros de Besson se mondialise au point d’offrir un spectacle qui n’a désormais plus grand-chose à envier au modèle qu’il a en ligne de mire.

Ni juge, ni soumise, à 22h30 sur La Une - Deux étoiles

de Jean Libon et Yves Hinant (2017)

Magritte et César du meilleur documentaire, ce portrait de la juge d’instruction Anne Gruwez – parfaitement « rodée » par deux épisodes de la série « Strip-tease » – est tellement vivant et dynamique qu’il déborde son cadre strict, ce qui n’a pas manqué de susciter la polémique au sein de la magistrature nationale. Dommage, car la principale intéressée ne méritait vraiment pas ça.