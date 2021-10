Insolite: des Américains se marient à la frontière avec le Canada pour respecter les mesures sanitaires (vidéo)

Une scène inhabituelle s’est déroulée le 24 septembre dernier à la frontière entre l’État de New York et le Québec. Deux New-Yorkais se sont mariés au poste frontalier situé dans le village de Burke (New York). Un choix de lieu étrange, on vous l’accorde, mais qui a une bonne explication, rapporte Slate.

La mariée, Karen Mahoney, est originaire du Québec, où vit encore sa famille. Depuis des mois, elle prévoyait d’épouser son compagnon le 25 septembre, espérant que le coronavirus n’empêcherait pas ses proches canadiens d’être de la partie. Malheureusement, la pandémie n’ayant pas ralenti assez, les frontières n’ont pas été rouvertes entre les États-Unis et le Canada. Mais Karen ne voulait pas laisser tomber ses proches, dont sa grand-mère de 96 ans.