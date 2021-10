Line Renaud dévoile ses derniers échanges avec Bernard Tapie (vidéo)

Parmi elles, l’actrice et chanteuse Line Renaud. Amie de Bernard Tapie, elle a confié à la sortie de l’église que la cérémonie avait été « magnifique, forte et digne ». « Et surtout, elle n’était pas triste ! Elle était comme Bernard. Il aimait la vie, il était gai », a-t-elle ajouté au micro de BFMTV.

Elle a aussi confié avoir été régulièrement en contact avec l’ex-homme d’affaires ces derniers temps : « Je l’ai eu au bout du fil presque tous les jours avant sa mort, et il m’a dit ‘Tu sais les soucis, c’est ça qui donne le cancer’. Et je pense qu’il a eu sa part de soucis. Il a eu la vie qu’il a vécue, il l’a voulue, il en est mort et on le regrette beaucoup ». Pour Line Renaud, Bernard Tapie était un homme « exceptionnel », qu’elle aimait « de tout (son) cœur ».