«Koh-Lanta»: Sam réagit aux critiques à son encontre

Jeune aventurier de « Koh-Lanta : l’île des héros », où il a déjà côtoyé Claude et Teheiura, Sam est de retour dans l’édition All Stars du jeu d’aventure de TF1. Mais le public n’est plus aussi fan de lui semble-t-il. Son comportement divise les internautes, qui trouvent qu’il ne s’affirme pas assez lors de cette saison, qu’il s’efface beaucoup derrière Claude et porte trop d’admiration à Teheiura.