Caterham Seven 170: l’éloge de la légèreté

À une époque où les voitures sont de plus en plus lourdes, la Caterham Seven 170 se démarque avec ses… 440 kg ! Il s’agit de la voiture la plus légère du marché. Disposant d’un châssis tubulaire recouvert de fins panneaux en aluminium, elle ne propose que le strict nécessaire. Son petit moteur 3 cylindres de 660 cm3 produisant 84 ch lui donne un rapport poids-puissance de 170 ch par tonne, avec des émissions de seulement 109 g/km. Bonne nouvelle : elle sera vendue en Belgique. Son prix débute aux environs de 30.000 €.

