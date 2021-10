Indian Chief Bobber Dark Horse: style et punch

Les nouvelles Chief sont construites autour d’un cadre tubulaire classique en acier qui laissera aux passants le loisir d’admirer la mécanique entourant le moteur Thunderstroke 116, fort de ses 1.890 cc et 162 Nm de couple à 3.200 tr/min. Un vrai mammouth. Ont également été retenus : un réservoir de 15,1 l, un garde-boue arrière tronqué, un double amortisseur visible avec précharge réglable, un double échappement, un éclairage LED, un démarrage sans clé et des pneus Night Dragon signés Pirelli. En plus du régulateur de vitesse, trois modes de conduite (Sport, Standard et Tour)...