Kia EV6: la Corée montre l’exemple

« Non, ce n’est pas simplement une Ioniq 5 redessinée ! », affirmaient les représentants de Kia lors de la présentation à la presse organisée pour le lancement de la EV6. Si les deux voitures sont basées sur la même plateforme destinée uniquement à des motorisations électriques, leur empattement est différent car celui de la Kia fait 2,90 m contre 3 mètres pour la Hyundai. Une petite différence qui n’enlève rien au fait que la EV6 est également une voiture imposante, mesurant 4,70 mètres de long et 1,89 de large. L’ensemble ne manque pas du tout de personnalité et se veut...