Nancy Reagan, la femme clé

Après Jackie Kennedy, Lady Bird Johnson, et Hillary Clinton, la série « First Ladies » s’intéresse à une grande figure de la politique américaine, une femme dont on mesure aujourd’hui l’influence prépondérante. Nancy Reagan fut d’abord une modeste actrice, aperçue dans une douzaine de films sous son nom de jeune fille, Nancy Davis. Elle était née à New York, au cœur de Manhattan, mais c’est en Californie puis à Washington qu’elle changera de dimension. Elle fut aussi une femme d’affaires avisée et une avocate. En 1951, elle rencontre Ronald Reagan, président… de la Screen Actors...