Pakistan: une fête d’adieux organisée pour un éléphant maltraité avant son transfert vers le Cambodge (photos)

Le sort de Kaavan, arrivé au Pakistan peu après sa naissance en 1985 et devenu un pachyderme obèse enchaîné pendant des années, a mis en lumière l’état du zoo de la capitale pakistanaise, à ce point affligeant qu’un juge a ordonné en mai que tous les animaux en soient transférés. Kaavan doit partir dimanche par avion-cargo vers une réserve animalière au Cambodge, a indiqué Saleem Shaikh, un porte-parole du ministère pakistanais du Changement climatique.

Pendant des semaines, l’éléphant est resté sous la surveillance d’un vétérinaire et a suivi un entraînement spécial pour s’habituer au caisson métallique dans lequel il va voyager. Avant son départ, une petite fête d’adieux, avec des groupes musicaux locaux, des ballons et guirlandes, a été organisée lundi au zoo d’Islamabad par des défenseurs des animaux. « Nous voulons lui souhaiter une heureuse retraite », a déclaré Marion Lombard, une responsable du groupe autrichien de protection des animaux Four Paws International, à l’origine de la campagne qui a permis de secourir Kaavan.