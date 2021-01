Koh Lanta : Laurent Maistret en deuil après le décès de sa mère

Laurent Maistret, vainqueur des émissions Koh Lanta (2014) et Danse avec les stars (2016), est en plein deuil : après s’être battue contre un cancer il y a quelques années, Aïcha, sa maman, s’en est allée des suites du coronavirus.

C’est sur Instagram sur le mannequin et animateur annonçait la triste nouvelle à ses fans, tout en rendant hommage à la femme qui l’a mis au monde : « Et voilà Maman, après ton combat depuis 1 mois contre la Covid, Dieu t'a rappelée à lui... Tu sais à quel point tu comptais pour nous et à quel point je voulais que tu sois fière de moi. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure Maman que toi. Tu nous manques déjà tellement. Je continuerai à faire en sorte que tu sois fière de moi, je garderai le sourire quoi qu'il arrive même dans les moments les plus difficiles et je ferai tout pour rendre les gens heureux comme tu m'as appris... Merci pour tout. Je t'aime Maman, tu peux te reposer maintenant. »

La rédaction présente toutes ses condoléances à la famille.