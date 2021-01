Selon Sharon Stone, Lupin est « encore un super projet d’Omar Sy »

La relecture contemporaine de l’œuvre de Maurice Leblanc est un franc succès. Sortie le 8 janvier, la série intitulée « Lupin : dans l’ombre d’Arsène » est carton dans le monde entier. La série des deux scénaristes britannique et français, George Kay et François Uzan, est d’ailleurs la première série française à s’imposer en tête des contenus les plus visionnés de Netflix aux États-Unis.

Conquise, l’actrice américaine Sharon Stone a récemment déclaré que Lupin était « encore un super projet d’Omar Sy à voir sur Netflix ». Une belle récompense pour l’acteur principal !