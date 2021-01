TF1 et Camille Combal: la société de Cyril Hanouna menace de les attaquer en justice

Camille Combal a longtemps été le petit protégé de Cyril Hanouna. Il y a plusieurs années, l’animateur de Touche pas à mon poste le faisait connaître dans sa célèbre émission. Camille Combal y a participé pendant six ans, jusqu’en 2018, avant de saisir une opportunité chez TF1. Déçu d’apprendre la nouvelle par la presse, Cyril Hanouna avait déclaré qu’il aurait aimé recevoir un coup de fil de la part de l’animateur français.

Depuis, leur relation se serait encore dégradée d’après le magazine Public. Et pour cause, la société de production de Cyril Hanouna, H2O, menace désormais TF1 et Camille Combal d’une action en justice. Selon l’animateur de C8, la nouvelle émission parodique de TF1, « La grande incruste », serait un peu trop similaire à ce que faisait Camille Combal sur le plateau de Touche pas à mon poste. « Cela aurait été plus simple que soit Camille, soit la production, appelle Cyril pour lui parler de ce prime parodique. En découvrant dans une bande-annonce des éléments qui sont quasi identiques, tout le monde aurait réagi de la sorte et c’est normal d’entamer une action. S’il y avait eu un échange entre eux et nous, il n’y aurait pas eu d’action derrière », a expliqué H2O à Puremedias.