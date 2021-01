De nouvelles «découvertes majeures» dans la nécropole égyptienne de Saqqarah (photos)

Il y a quelques mois, la nécropole de Saqqarah avait déjà émerveillé les égyptologues avec la découverte de près d’une centaine de sarcophages datant du Nouvel Empire (XVIe-XIe siècle av. J.-C). Cette fois-ci, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé que des « découvertes majeures » ont été faites, dont celle du « temple funéraire de la reine Naert ».

D’autres découvertes bientôt ?

Dans un communiqué, l’équipe de l’égyptologue Zahi Hawass, en charge des fouilles, précise que plus de cinquante sarcophages ont également été découverts dans 52 puits funéraires qui faisaient entre 10 et 12 mètres de profondeur. Trois entrepôts de briques, un certain nombre de peintures, des outils et des inscriptions parachèvent le tableau.

Et cela pourrait ne pas être terminé puisqu’un puits plus profond, d’environ 20 mètres, doit encore dévoiler son contenu. Les archéologues ont l’espoir de tomber également sur un atelier de fabrication de sarcophages en bois pour momies sur le site. D’après Zahi Hawass, ces découvertes, faites près de la pyramide de Téti, devraient permettre de donner un nouvel éclairage sur la période du Nouvel Empire.