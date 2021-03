À la télé ce soir: «L.627» ou «Mariés au premier regard»

Paris, 1992. Lucien Marguet, dit Lulu, ne vit que pour son métier d'inspecteur de police, et n'hésite pas à recadrer ses supérieurs lorsque ceux-ci font preuve d'incompétence. Mal vu, il est muté, et finit par atterrir à la brigade des stupéfiants. Lucien rejoint une équipe soudée, partagée entre « bons » et « mauvais » flics. De jour en jour, il s'englue dans le quotidien sordide de la brigade, entre planques interminables, gardes à vue et visite des « cousins », toxicos et prostituées qu'il protège en échange de renseignements dérisoires.

« Mariés au premier regard », à 20h45 sur RTL-TVI

Des célibataires issus des quatre coins de la Belgique se lancent dans une aventure hors du commun pour tenter de trouver l'Amour. Cette année, Audrey Van Ouytsel, docteure en sociologie, a rejoint Catherine Solano, Jean-Luc Beaumont et Céline Delfosse, qui ont examiné le profil de célibataires et mis à profit toutes les recherches en sciences sociales afin de dénicher les couples susceptibles de perdurer. Si une compatibilité de plus 70 % est trouvée entre deux participants, les experts proposent à ceux-ci de se rencontrer... le jour de leur mariage. S'ils se disent oui, ils célébreront leur union et partiront en voyage de noces. Après plusieurs semaines de vie commune, ils décideront de poursuivre ou non l'aventure.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le train », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de John Frankenheimer (1964)

L’authenticité des faits confère à ce formidable drame évoquant un haut fait de la Résistance un souffle exceptionnel renforcé par la distribution dont Burt Lancaster et Paul Scofield sont les deux exceptions. Côté français, Suzanne Flon, Jeanne Moreau, Michel Simon, Albert Rémy et Jacques Marin font face aux Teutons Wolfgang Preiss, Richard Munch et Howard Vernon dans un noir et blanc sublime. En désaccord avec l’acteur principal, Arthur Penn fut viré après deux jours de tournage.

« Dernier domicile connu », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

de José Giovanni (1970)

Rien que pour la formidable musique de François de Roubaix, il faut revoir ce polar intimiste très sombre dans sa conclusion, mais aussi plein de charme et de couleurs à l’image de son héroïne Marlène Jobert, superbe de naturel au côté de Lino Ventura.

« American Sniper », à 21h05 sur France 2

de Clint Eastwood (2014)

En dressant le portrait de Chris Kyle, considéré comme le plus grand tireur d’élite de l’histoire de l’US Army, l’inusable nonagénaire aborde aussi le thème de la « sale guerre d’Irak », ce qui n’a évidemment pas manqué de déchaîner la polémique, accusant l’auteur de patriotisme déplacé comme du temps de son « Maître de guerre ». Au-delà du débat, l’ouvrage est passionnant d’un bout à l’autre, même si on a parfois du mal avec certains détails, comme ces coups de téléphone privés en pleine mission.

« La rançon », à 20h10 sur Tipik - Deux étoiles

de Ron Howard (1996)

Le thème du kidnapping est ici abordé de façon très hollywoodienne et donc peu nuancée, à l’image de son héros incarné par Mel Gibson. En revanche, la mise en scène de Ron Howard ( »Apollo 123 », « Un homme d’exception », « Da Vinci Code ») est sans reproches.

« Le flic de Belleville », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

de Rachid Bouchareb (2018)

Après sa « Voie de l’ennemi », l’auteur de « London River » retrouve le Portoricain Luiz Guzman, complice imposé à l’inénarrable Omar Sy, lequel tire pratiquement à lui seul ce « buddy movie » pur jus, situé quelque part entre « L’arme fatale » et « L’emmerdeur ». Entre parodie et action, on s’y perd parfois un peu.