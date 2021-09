Harry Potter existe et il est Anglais

Pour ceux qui voudraient rencontrer Harry Potter, c’est simple : il habite à Waterlooville, au sud de l’Angleterre, dans la banlieue de Portsmouth. Aujourd’hui âgé de 33 ans, il vient de décider de vendre un objet qui lui est tient très à cœur. Non, il ne s’agit pas d’un balai de quidditch mais d’une édition rare du roman “Harry Potter à l'école des sorciers”. Un exemplaire acheté par son père directement après sa sortie. L’occasion pour lui de raconter sa propre histoire, bouleversée par la sortie de la série ultra-populaire. « J’ai dû supporter beaucoup de commentaires » Harry Potter vit une enfance parfaitement normale jusqu’au jour où J. K. Rowling sort son fameux bouquin en 1997. « Papa avait entendu le nom de Harry Potter mentionné sur Radio 2 et, lorsqu’il a réalisé qu’il s’agissait d’un livre pour enfants primé et non de son fils de huit ans, il s’est rendu directement à la librairie Bay Tree de Waterlooville et a acheté un exemplaire », raconte à Hampshire Live la sœur d’Harry, Katie (car oui, Harry Potter n’est pas enfant unique).

Depuis, le jeune garçon ne cesse de se faire remarquer pour son nom, même si certains croient d’abord à une blague, y compris celle qui deviendra sa femme, Phillippa. « Les gens ne me croient pas ! Quand j’étais jeune footballeur, un arbitre a menacé de me donner un carton rouge parce que j’avais dit que mon nom était Harry Potter », explique l’homme de 33 ans, aujourd’hui père de trois enfants. « J’ai dû supporter beaucoup de commentaires au fil des ans, mais on s’y habitue ».