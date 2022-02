À la télé ce soir: la série «Leonardo» et «Cauchemar en cuisine»

A Alixan, Danielle a fait appel au chef Philippe Etchebest. A la mort de son frère il y a 15 ans, elle a repris son restaurant mais depuis quelques années, c'est la descente aux enfers. Le chiffre d'affaires s'effondre, et Danielle risque de perdre l'établissement qu'elle a reçu en héritage. A son arrivée, Philippe Etchebest a très vite compris qu'il était tombé sur un duo de choc : Danielle et son fils Steven n'arrêtent pas de se disputer et l'ambiance entre les deux est électrique. Dans ce restaurant, tout le monde se renvoie la balle, en salle comme en cuisine. Pour que Danielle et Steven prennent conscience de la gravité de la situation, Philippe Etchebest a demandé aux clients de noter leur déjeuner. Il a également une nouvelle fois fait appel à Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour les accompagner sur un gros service.

Leonardo, à 21h10 sur France 2

Leonardo Da Vinci est accusé du meurtre de Caterina da Cremona, une fille du peuple qu'il a rencontrée alors qu'elle posait comme modèle dans l'atelier de Verrocchio, à Florence, où le jeune artiste fit ses premières armes. Entre les deux êtres s'était noué une relation orageuse. Stefano Giraldi, un jeune officier de la Podesta chargé d'obtenir les aveux de Da Vinci, devient de plus en plus fasciné par l'homme et le génie qu'il a en face de lui...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Pépé le Moko, à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Julien Duvivier (1937)

Réalisée dans un studio romain en 2017, la version remastérisée du film qui a installé définitivement Jean Gabin dans la légende est formidable, y compris au niveau du son ! Une vraie pépite d’antan au romantisme digne du « Scarface » de Howard Hawks d’ailleurs contemporain, et dont le cinéma US voulut carrément faire un remake avec la même Mireille Balin, beauté glamour ultérieurement condamnée à l’anonymat d’un après-guerre impitoyable. Charpin (Panisse dans la trilogie de Pagnol) et Dalio (futur… Rabbi Jacob) se partagent la mouchardise dans une casbah algéroise reconstituée dans les studios de Joinville-le-Pont.

Mon inconnue, à 21h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Hugo Gélin (2019)

Être ou ne pas être… ou avoir été ? Un peu dans le style du « Magnifique » de 1973, le petit-fils des regrettés Daniel Gélin et Danièle Delorme revisite la relativité du temps d’Einstein tout en confirmant son flair pour les bonnes histoires. Celle-ci est admirablement jouée par François Civil, Joséphine Japy et l’excellent Benjamin Lavernhe de la Comédie-Française.

Panique, à 22h35 sur Arte - Trois étoiles

de Julien Duvivier (1946)

Dans cette adaptation par Charles Spaak des « Fiançailles de Monsieur Hire », Viviane Romance incarne la femme fatale au grand dam de Michel Simon, dans une évocation foraine d’un Paris contrasté, où les traces de l’Occupation sont tenaces. Un autre grand film d’ambiance du… grand cinéaste lillois.

John Wick 2, à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Chad Stahelski (2017)

Voilà un produit très jeu vidéo d’ambiance et de graphisme. Pour autant qu’on apprécie tout ce qui s’est produit à la suite de « Kill Bill » et de l’orientalisme du cinéma d’action, c’est OK. Pour les autres, reste l’éternelle question visant à comprendre pourquoi les films basiques du siècle dernier avec Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal ont été tellement décriés…

Le jeune Ahmed, à 20h40 sur La Une - Deux étoiles

de Luc et Jean-Pierre Dardenne (2019)