Philippe Candeloro se permet quelques réflexions lors des JO: «Vous êtes tout transpirant, Nelson…»

Philippe Candeloro est de retour sur France Télévisions pour commenter les Jeux olympiques d’hiver. Le patineur, qui ne marque pas un grand intérêt pour le politiquement correct, s’est une fois de plus, laissé aller à quelques réflexions et grivoiseries face à Nelson Monfort et Annick Dumont.

Depuis le début des épreuves de patinages, Philippe Candeloro, deux fois médaillé de bronze en 1994 et 1998 et vice-champion du monde en 1994, lâche régulièrement quelques commentaires. Bertrand Chameroy en a d’ailleurs fait sa chronique dans « C à vous ». Parmi les commentaires et bourdes, Philippe Candeloro a commencé en désignant l’un des athlètes comme représentant de la « Tchécoslovaquie »… qui n’existe plus depuis 1992.