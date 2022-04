Johnny Depp ou Amber Heard? Les clients d’un Starbucks invités à choisir chez qui va leur pourboire (vidéo)

Un établissement Starbucks de Los Angeles s’amuse de la guerre entre Johnny Depp et Amber Heard.

Le procès pour diffamation qui oppose Johnny Depp et Amber Heard est en cours. Les débats sont diffusés en direct à la télévision et les fans prennent parti. Une vidéo devenue virale sur Tik Tok montre qu'un établissement Starbucks de Los Angeles a déposé deux pots destinés à recevoir des pourboires. L'un est étiqueté Johnny Depp, l'autre Amber Heard. La vidéo, qui montre une jeune femme remplir le pot Johnny Depp, a été vue plus de 5 millions de fois.

Les commentaires sont partagées. Si certains trouvent ça amusant, d'autres rappellent qu'on parle ici de violence domestique et que ce n'est pas un jeu. Les employés de Starbucks avaient fait la même chose au sujet de la gifle des Oscars. Les gens devaient choisir s'ils mettaient leurs pourboires dans un pot au nom de Will Smith ou dans un pot au nom de Chris Rock.