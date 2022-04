À 21 ans, TobyKeith est le chien le plus vieux du monde

Et si TobyKeith est toujours de notre monde aujourd’hui, c’est grâce à sa routine irréprochable. Selon sa propriétaire en effet, le petit chien se lève tous les jours à 6h30 pour faire sa promenade avant de manger. Ensuite, il alterne entre promenade et sieste.

En adoptant TobyKeith, jamais cette Américaine n’aurait cru vivre une telle aventure. Récemment, la propriétaire a vu son chien être reconnu « chien le plus vieux du monde » par le Guinness World Records. TobyKeith, un petit chihuahua adopté à quelques mois seulement, est né le 9 janvier 2001. Il est donc âgé de 21 ans, ce qui est exceptionnel pour cette race de chien dont l’espérance de vie est estimée entre 12 et 18 ans.

Mais si TobyKeith est le chien le plus vieux du monde, il n’est cependant pas le chien le plus vieux de l’histoire. Ce titre revient à un chien de bétail australien décédé à l’âge de 29 ans et 5 mois en 1939.