Adèle Exarchopoulos raconte son moment de solitude lors de son déjeuner à l’Elysée avec François Hollande (vidéo) L’actrice française y était invitée pour la sortie du célèbre film « La Vie d’Adèle ».

Adèle Exarchopoulos. - Belgaimage

Par la rédaction Publié le 2/05/2022 à 11:15 Temps de lecture: 2 min

Nous sommes en 2013 lors que le public découvre le film « La Vie d’Adèle », d’Abdellatif Kechiche. La production rencontre un grand succès et fait des actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos des actrices reconnues. Cette dernière est même césarisée en 2014 alors qu’elle n’a que 19 ans. Le film rencontre un tel succès que le président français de l’époque, François Hollande, invite le réalisateur et les deux comédiennes à déjeuner à l’Elysée. Un déjeuner dont Adèle Exarchopoulos se souviendra toute sa vie et qu’elle a choisi de raconter aux YouTubeurs McFly et Carlito pour leur vidéo « Les anecdotes de honte 2 ».

« Je suis invitée à l'Elysée pour La vie d'Adèle, je dois avoir 19 ans. Pour moi l'Elysée, c'est comme la Maison-blanche. On rentre et j'ai envie d'appeler mon père. Tout est grand. (...) Je vois que je suis un peu trop excitée. Le jardin est immense mais tu vois pour elle (la première dame de l'époque, ndlr) c'est normal, c'est son jardin. Et je dis : 'Mais vous faites des pique-niques et tout ? Et des barbecues ?' » Adèle Exarchopoulos était l’une des invitées de François Hollande. - Belgaimage Une fois à table, la Française découvre un menu « trop élaboré ». « Moi, j'aime bien les plats très basiques, genre cordon bleu coquillettes. Y a un majordome. Je me rappelle pour couper le fromage. Pour l'aider, je veux le prendre le plateau. Je ne vais pas couper mon fromage sur la main de quelqu'un en vrai. Mais il me regarde et je comprends qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Donc je dis : 'Tu sais quoi ? Je ne veux pas de fromage'. »