Dalida : son strabisme était dû à une erreur médicale

La biographe Catherine Rihoit était l’invitée de TPMP people ce samedi 30 avril. Dans sa biographie, « Mon frère, tu écriras mes mémoires », la biographe est revenue sur l’un des plus grands complexe de Dalida : ses yeux.

Dalida souffrait en effet d’un strabisme. Un souci avec lequel elle n’est pas née, mais qu’elle a contracté à l’âge de 10 mois à la suite d’une erreur médicale. A l’époque, la chanteuse souffre d’une ophtalmie. « Très jeune, quand elle était encore bébé, ils vivaient en Égypte et l'eau, là-bas, contient quelque chose qui donne une maladie des yeux », a expliqué l’auteure sur le plateau. « Le médecin, un mauvais médecin, a dit 'Il faut lui bander les yeux pendant 40 jours, qu'elle reste dans l'obscurité la plus totale et comme ça, ça va s'arranger'. Évidemment, elle le supportait très mal. (...) Quand on a enlevé le bandeau au bout de 40 jours, il y avait un strabisme, parce qu'il y avait un tout petit coin où elle réussissait à voir un peu de lumière au coin du bandeau, donc elle essayait désespérément de regarder ce petit coin de lumière. Ça a été une catastrophe. »