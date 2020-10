«Des racines et des ailes»: l’Occitanie, une région au riche patrimoine culturel

De la Camargue aux Pyrénées, en passant par l’Aude, l’Aveyron et le Gard, l’Occitanie est une région française comprenant treize départements, résultant de la fusion en 2014 des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Avec une superficie de plus de 72.000 km2, il s’agit de la deuxième plus vaste région de France métropolitaine et de la cinquième plus peuplée. Grâce à ses paysages changeants et vallonnés ainsi que son riche patrimoine culturel, elle fascine les visiteurs et enchante ses habitants. Entre montagnes et mer Méditerranée, ce documentaire réalisé par Arcadie Varlamoff et...