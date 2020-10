Petite histoire d’un grand tableau belge: le roi boit

Vers 1638-1640, Jacques Jordaens célèbre une fête religieuse et familiale dans une peinture joyeuse et irrévérencieuse.

Comment ne pas sourire en voyant cette scène de liesse ? Comment ne pas être emporté par la joie de ce banquet ? Un vieillard rougeaud et joufflu, une couronne sur la tête et une grande serviette blanche autour du cou, préside la scène et porte un verre de vin à ses lèvres. Manifestement, ce n’est pas le premier qu’il boit. L’homme a l’air passablement éméché, et il n’est pas le seul. Les hommes et les femmes qui l’entourent semblent dans un état d’ivresse avancé. Les uns chantent en levant tantôt une cruche, tantôt une coupe, les autres tombent de leur siège en vomissant, jouent...