Quel est le point de départ de cette nouvelle capsule ?

Carole rencontre Jean-Jacques, que j’incarne. Ils sont amoureux et ils décident d’habiter ensemble. Mais Jean-Jacques est papa de trois enfants. Carole va se rendre compte qu’elle va devoir gérer ces trois petits bouts et composer avec toute une famille recomposée. C’est de là que part la dynamique de la série. Carole va apprendre avec eux, même si elle n’est pas toujours conciliante, et moi je vais devoir un peu gérer les...