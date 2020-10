Itinéraire d’un acteur gâté

Il a fêté le 9 avril dernier ses 87 ans et a visiblement repris une vie sentimentale avec la Brésilienne de 25 ans sa cadette, Carlos Sotto Mayor, ayant… trente années auparavant succédé à ses précédentes conquêtes, les Elodie Constant, Ursula Andress et Laura Antonelli. La vie de Jean-Paul Belmondo et son parcours d’acteur atypique sont joliment retracés dans le documentaire de Bruno Sevaistre produit par Arte et diffusé ce dimanche soir après « La sirène du Mississipi ».

Fils de sculpteur et natif des quartiers chics de Neuilly-sur-Seine...