Respect de l’environnement: Harry et Meghan épinglés comme les pires élèves de la famille royale britannique

Le prince Harry et Meghan Markle, depuis qu’ils ont quitté la Grande-Bretagne pour les États-Unis, s’engagent : notamment en vue des élections présidentielles américaines, l’ancienne actrice ayant appelé le peuple américain au vote et s’étant révoltée contre les violences policières et le racisme latent outre-Atlantique. Le duc et la duchesse de Sussex ont également pris la parole en faveur de la protection de l’environnement, comme le pointe Elle. Tout en étant épinglé, en septembre 2019, pour quatre vols en jet privé effectués en une dizaine de jours.

Place aux actes désormais : et pour cause, le couple est positionné à la dernière place d’un classement peu flatteur. Une étude a en effet cherché à déterminer quel membre de la famille royale britannique pollue le moins et lequel pollue le plus. L’entreprise « Save On Energy » s’est chargé de ce projet, prenant en compte des chiffres situés entre mars 2019 et mars 2020. Sont analysés : l’empreinte carbone des voyages entrepris, le soutien apporté aux associations qui luttent pour la défense de l’environnement, les publications 2.0 sur la thématique de la protection de la planète, les actions concrètes, l’usage de véhicules électriques ou encore les vêtements durables portés.

L’élève le plus brillant de la famille royale britannique n’est autre que le prince Charles qui affiche un bilan tout à fait honorable. Tandis que dans les profondeurs du classement, on retrouve le prince Harry et Meghan Markle. Ce sont eux qui en feraient le point dans la lutte pour la protection de l’environnement. Un aspect redore le blason du couple : le dressing de l’ex-actrice, composé de pièces issues de marques dites éco-responsables.