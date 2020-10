En Belgique, Burger King réclame une étoile au Guide Michelin pour son nouveau «Burger Master»

Quand il s’agit de faire la promotion d’un nouveau produit, Burger King sait mettre les petits plats dans les grands. Le service communication belge du célèbre fast-food a encore frappé pour la sortie du « Master Angus ». Une pétition a même été lancée auprès des aficionados de l’enseigne américaine pour promouvoir ce nouveau burger et décrocher une étoile au Guide Michelin. Rien que ça ! Et le fast-food sera fixé le 11 janvier 2021, date de sortie du guide Michelin Belgique. Et si le coup de bluff marchait ?

« Oui on l’admet, étoilé ne rime pas avec Burger King. C’est vrai, chez nous vous ne trouverez pas de service à couverts en argent massif, de nappe en satin de coton, ni de service de voiturier à l’entrée », débute Burger King sur la page de cette pétition signée, au moment d’écrire ces lignes, par un peu plus de 750 personnes. Le fast-food en profite ensuite pour vanter la qualité de son accueil. Et, bien sûr, les propriétés de ce nouveau burger : « un tourbillon de goûts » ou encore un « hypnotique parfum ». Et de conclure, comme l’épingle notamment La Voix du Nord :

« Et puis, vous en avez beaucoup dans votre livre rouge qui proposent des mets d’exception prêts en 5 minutes et tout ça garanti sans réservation 3 mois à l’avance ? On la mérite cette petite étoile, non ? »