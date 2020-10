Le prince William crée un prix pour trouver des solutions au changement climatique (vidéo)

Il veut frapper fort et pour cela, il n’hésite pas à mettre la main au portefeuille. Pour lutter contre le réchauffement climatique, l’héritier du trône britannique, le prince William, a dévoilé ce mercredi son nouveau projet : le prix Earthshot. Dès 2021 et pendant dix ans, ce dernier récompensera d’un million de livres (soit environ 1.100.000€) toute personne qui proposera une initiative qui pourrait répondre efficacement aux problèmes environnementaux qui frappent la Terre. Et pour donner le plus de visibilité possible à ce concours, le prince a mis les bouchées doubles.

« Une décennie critique pour la Terre »

Chaque année, cinq gagnants seront désignés pour cinq catégories différentes : protéger et restaurer la nature, assainir l’air, raviver les océans, bâtir un monde sans déchets, et restaurer le climat. Les candidats qui proposeront leurs idées pourront se présenter autant comme des personnes individuelles mais aussi au nom d’une entreprise, d’une organisation ou encore d’une entité communale ou gouvernementale. La forme de cette candidature importe donc peu. Le plus important, c’est de proposer des « solutions viables » pour lutter contre le changement climatique tout en améliorant « les conditions de vie dans le monde, en particulier pour les communautés les plus exposées au changement climatique ».