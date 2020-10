La princesse Elisabeth défile devant la famille royale belge (photos)

En tribune, le roi Albert et la reine Paola tentent de se protéger du froid le mieux possible. - PhotoNews

Leur « Lisa » défilant au pas avec ses camarades de promotion, ils ne voulaient manquer cela pour rien au monde ! Et tant pis pour les intempéries qui ont frappé ce jeudi 8 octobre la capitale de plein fouet. Le Roi en grand uniforme de général 4 étoiles, la Reine, drapée de rouge du masque à la pointe de ses talons aiguilles, les princes Gabriel et Emmanuel en costume cravate et la princesse Eléonore dans un ensemble gris très élégant, tous ont regardé, avec fierté et admiration, l’élève officier « van België » – la princesse Elisabeth – accomplir, comme ses...