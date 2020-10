Quand un randonneur se fait pourchasser par une cougar aux États-Unis (vidéo)

Six minutes de frayeur. Pendant un chouïa plus de 360 secondes, Kyle a dû faire avec une maman cougar qui avait bien décidé de ne pas le laisser s’en aller tranquillement. Alors qu’il randonnait sur un sentier de l’Utah, l’Américain a croisé sur la piste ce qu’il pensait être des lynx, comme l’épingle RTL : « Il s’est avéré que c’était des bébés cougars et leur mère n’était pas contente de me voir ».

Kyle, dont l’aventure a été filmée et postée sur YouTube ce 12 octobre, a expliqué la scène : « Elle m’a suivi pendant plus de six minutes en se montrant très agressive pendant que je remontais le sentier à reculons. Cette rencontre était effrayante ». Au vu des images, on veut bien le croire ! Fort heureusement, après une longue traque, l’animal a laissé Kyle en paix.