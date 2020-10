William et Harry, des enfants qui coûtent une fortune

En un an, le prince Charles a dépensé 6 millions d’euros pour William et Harry !

Si les princes William et Harry sont dans l’actualité avec la sortie du livre de Robert Lacey « La bataille des frères », les deux fils du prince de Galles n’ont pas de soucis à se faire pour payer leurs factures. Six millions d’euros en un an : tel est le montant de la note qu’a réglée le prince Charles pour subvenir aux besoins de ses deux fils, d’avril 2019 au printemps 2020.

La somme a été révélée par Clarence House et largement reprise dans la presse britannique, qui pointe du doigt une augmentation de 11 % des « frais...