Indian Challenger:du style, des watts!

C’est du bel ouvrage, cette Indian Challenger, avec, pour la catégorie, un peu plus d’audace qu’à l’habitude, comme en témoigne le cadre double berceau en aluminium moulé, la fourche inversée mais aussi, et surtout, ce fameux V-Twin « PowerPlus ». Et là, ça ne rigole plus, avec un moteur moderne et performant : le nouveau bloc Indian cube 1.768 cm3 et se distingue par son refroidissement par eau et sa distribution par arbre à cames en tête et quatre soupapes par cylindre. Résultat ? 122 ch et 178 Nm et trois modes de puissance (Pluie, Standard et Sport) avec à chaque...