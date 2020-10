Abba: des nouvelles chansons pour 2021 et une histoire longue de 50 ans

Avec une bio fouillée qui retrace le parcours du groupe, Jean-Marie Potiez nous livre sa vision de cette incroyable histoire d’amour et d’amitié qui dure depuis 50 ans.

En ce mois d’octobre, le journaliste et écrivain Jean-Marie Potiez sort une bio abondamment illustrée qu’il a baptisée « Il était une fois Abba ». Biographe officiel pour les pays francophones, c’est loin d’être le premier livre qu’il consacre au groupe suédois. Plus qu’un récit fouillé, il propose cette fois un ouvrage de référence, par ailleurs abondamment illustré, qu’on découvre aussi agréable à lire qu’à regarder et qui retrace les grands moments de l’incroyable parcours d’Abba. De quoi avoir une vue d’ensemble sur l’histoire de quatre artistes hors du commun « qui...