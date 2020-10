«Mask Singer» 2: qui se cachent derrière les masques des deux premières célébrités éliminées?

Il y a d’abord eu le Loup. La personnalité qui se cachait sous ce masque a chanté « Oui ou non » d’Angèle. Dans sa biographie passée à l’écran, il était question de bonnet, de casque et d’un physique qui l’a rendue célèbre. Rapidement, Jarry a trouvé le nom de la célébrité cachée sous le costume : la nageuse française Laure Manaudou. Si la description l’avait déjà mis sur la piste, l’interprétation de l’ancienne sportive reconvertie notamment en commentatrice a achevé de convaincre l’humoriste : « Je sais qui c’est, c’est Laure Manaudou ». Intuition confortée par son compère Kev Adams.

Après avoir perdu son duel contre le Squelette, le Loup a été éliminé et a donc dû dévoiler son identité, confirmant ainsi les soupçons très étayés du jury. Laura Manaudou est ainsi apparue. La triple championne du monde de natation n’avait pas informé son compagnon, le chanteur Jérémy Frérot, ni ses enfants, de sa participation à l’émission de TF1. Âgée de 34 ans, elle a dû vaincre sa timidité et s’est montrée quelque peu déçue d’être si vite éliminée, bien que philosophe : « Je me dis que les gens me connaissent et se souviennent encore de ma voix, donc c’est flatteur ».

La seconde éliminée découverte sur le fil

Pour ce premier épisode, une deuxième star a été éliminée. La seconde partie de soirée a été marquée par la découverte d’une nouvelle star donc. Mais cette fois-ci, le jury a éprouvé toutes les peines du monde pour savoir qui se cachait derrière le masque de la Bouche. La vedette a chanté « Fuck You » de Lily Allen. Dans son portrait, on pouvait deviner la part importante de l’humour dans la carrière de la personnalité. Les jurés ont pensé à Michèle Laroque, Valérie Lemercier ou encore Axelle Laffont. Sans succès.