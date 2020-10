Laeticia Hallyday se confie sur sa relation amoureuse et sa vie sans Johnny: «On est souvent un couple à trois» (vidéo)

L’interview de TF1 s’appelle « Ma vie sans Johnny ». Laeticia Hallyday a accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara, près de trois ans après la disparition de son mari, le Taulier. Depuis, elle s’est reconstruite petit à petit malgré les coups durs de l’héritage et la pression des médias people. Et elle a même entamé une nouvelle relation amoureuse aux côtés de Pascal Balland.

Dans cette interview événement pour « Sept à Huit », elle va évoquer sa vie aux États-Unis avec ses filles, ce quotidien sans Johnny et la question de l’héritage. Mais aussi donc ce nouveau couple. Dans un extrait dévoilé avant la diffusion de l’émission, prévue pour ce dimanche 18 octobre à 18h20, elle raconte cette histoire d’amour bien sûr marquée par la mort de Johnny Hallyday : « C’est difficile d’apprendre à aimer. On a l’impression de tromper son mari. On a l’impression qu’on ne pourra pas aimer à nouveau, qu’on n’en sera pas capable. Qu’un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal […] Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois ».