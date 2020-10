«L’Amour est dans le pré»: quand une agricultrice craque pour un autre candidat et lui écrit une lettre (vidéos)

C’est un coup de théâtre qui pourrait bien rebattre les cartes de l’émission de RTL-TVI. Traditionnellement, les agriculteurs et agricultrices reçoivent des lettres de personnes qui ne sont pas encore présentes au sein du programme présenté par Sandrine Dans. Mais Laurence en a décidé autrement. Cette agricultrice a craqué pour nu candidat célibataire qui lui a particulièrement plu.

Et elle n’a pas hésité longtemps avant de lui adresser une lettre, comme si elle était une candidate lambda. La célibataire de 30 ans a expliqué son geste inhabituel à Sandrine Dans, juste avant de lire son propre courrier : « C’est un autre candidat de la saison et pour qui j’ai eu un gros coup de cœur en voyant son portrait. J’ai décidé de lui écrire une lettre ». Elle ne fait jamais les choses comme tout le monde et explique ce geste :

« Il recherche exactement la même chose que moi. On a plusieurs points communs. Il parle de montgolfière dans son portrait et je suis une fan de montgolfière. Il a été largué le jour de Noël, j’ai été larguée le jour de Noël ».

Ce dimanche 18 octobre avait donc lieu la lecture des lettres sur RTL-TVI, pour cette 12e saison de « L’Amour est dans le pré ». Et François a donc pu découvrir avec surprise la missive envoyée par Laurence. Visiblement, le candidat a été très touché par les mots de l’agricultrice. « Quelle déclaration », a-t-il dit les larmes aux yeux. De là à entrevoir une belle histoire entre les deux participants ? Affaire à suivre !