«Un si grand soleil»: Mélanie Robert annonce à ses fans qu’elle quitte la série de France 2

Ce samedi 17 octobre, Manon a demandé à être émancipée de ses parents pour partir vivre au bord du lac Léman, en Suisse. Une décision qui a plongé sa mère Alice – incarnée par Maëlle Mietton – et son jumeau Arthur – joué, lui, par Auguste Yvon – dans un profond désarroi. L’adolescente rebelle n’apparaîtra donc plus dans la série de France 2, « Un si grand soleil ». Et si les téléspectateurs espéraient que ce départ ne soit que temporaire en raison du scénario, l’actrice qui incarne Manon a confirmé qu’il s’agissait pour l’heure d’un point de non-retour : « Clap de fin, merci ».

Sur Instagram, Mélanie Robert a donc confirmé qu’elle quittait bel et bien la série, publiant des photos de son dernier jour de tournage. Ses anciens partenaires de jeu lui ont par ailleurs écrit quelques mots bourrés d’attention sur le réseau social, lui souhaitant d’ores et déjà une belle poursuite dans sa carrière. Désormais, la jeune comédienne aspire à de nouveaux rôles. Pour la série de France 2, par contre, c’est un nouveau départ qui vient amputer le casting. Et ça, certains téléspectateurs ne s’en remettent pas.