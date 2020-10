«Le Meilleur Pâtissier»: Florian, le candidat belge, pète un câble pendant l’épreuve de Cyril Lignac (vidéo)

Florian ne s’en remet pas : sa pâte est ratée. Qu’à cela ne tienne, le Belge recommence. Mais ça ne prend pas. Selon lui, il fait trop chaud et la pâte colle. « Elle fond en fait », lance-t-il face caméra ce lundi 19 octobre dans l’épisode du « Meilleur Pâtissier » diffusé sur RTL-TVI. Le Belge pète les plombs : « Oooh putain ça m’énerve ».

Dans la tente de tournage et en pleine épreuve, Cyril Lignac et Mercotte sont alertés par l’énervement du Belge et débarquent à son plan de travail. Florian n’apprécie pas plus que ça la visite : « Vous me stressez de ouf, ça me saoule. Je suis en train de me ch*** dessus ». Mercotte lui rétorque dans la foulée : « Parle correctement, ne t’énerve pas. Florian, on ne fait que des gâteaux, calme-toi ».