Les chercheurs de pharaons (6)

Devant la porte cochère, un Égyptien de haute taille attendait. Sa mine était fière, presque farouche, et il n’avait rien du marchand cauteleux toujours courbé en deux dans un salut hypocrite. C’était un type d’homme que Gérard n’avait pas encore rencontré au bazar. Celui-là, il suffisait de l’avoir aperçu une fois pour ne plus l’oublier. Il douta d’abord que ce fût bien lui l’ami de Saïd. Mais il n’eut pas le temps de l’observer. L’homme venait de faire un geste discret et bref. Il s’approcha…

Tout ce que l’égyptologue comprit des premiers mots qu’...