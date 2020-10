France 2 s’adapte au coronavirus: Anne-Elisabeth Lemoine lance l’émission culturelle «6 à la maison»

France Télévisions, qui a décidé de diffuser un film chaque soir pour divertir le public en ces temps de couvre-feu, bouscule de nouveau ses grilles en proposant une nouvelle émission éphémère autour de la culture, du lundi au jeudi sur France 2 en deuxième partie de soirée. «6 à la maison» sera diffusée à 22h58 à partir de mercredi, le temps du couvre-feu, et animée par Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen, entourés d'autres chroniqueurs de « C à vous », le but étant d'être au maximum 6 en plateau - en comptant les invités - afin de respecter les consignes sanitaires, a expliqué France Télévisions à l'AFP.

« L'idée est de s'adapter aux évolutions et au mode de vie assez troublé des téléspectateurs à un moment donné où ça devient compliqué pour les artistes de se produire dans une grande partie de la France », indique dans un communiqué Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des programmes de France Télévisions. Les premiers invités attendus sont Thierry Ardisson et Julien Doré, puis Francis Cabrel jeudi. L'émission sera enregistrée l'après-midi pour respecter les horaires du couvre-feu en Ile-de-France (21 heures).

